Dit ene symptoom is het grote verschil tussen COVID-19 en de griep

Omdat straks lang niet iedereen wordt getest, is het fijn als je zelf min of meer uit kunt sluiten dat je besmet bent met het coronavirus. Dan hoef je niet bij ieder kuchje binnen te blijven.

Belangrijkste is om je eerst af te vragen waar en door wie je besmet zou kunnen zijn. Als je tot de conclusie komt dat er inderdaad gelegenheden zijn geweest waar je het virus op had kunnen lopen, analyseer dan je klachten.

Ben je veel aan het niezen en heb je een loopneus? Dan heb je vermoedelijk niet het coronavirus te pakken, maar een normale verkoudheid. Heb je koorts of een droge hoest dan kan het zowel COVID-19 als de griep zijn.

Maar ben je daarnaast ook nog kortademig dan is de kans het grootst dat je inderdaad het coronavirus te pakken hebt. Kortademigheid is een symptoom dat je zelden ziet bij verkoudheid of griep. Dat blijkt uit een tabel met data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse CDC.

De algemene symptomen van COVID-19 op een rij: