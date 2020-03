Hoe het RIVM er maanden lang helemaal naast zat

Tot drie weken geleden dacht het RIVM dat er geen reden was tot grote zorg. Sterker: drie weken na het begin van de crisis vond het RIVM dat er niets aan de hand was. EW ploos de twittertijdlijn van het RIVM uit en die geeft geen fijn beeld.

22 januari

Hallo Jos, MERS is een ander coronavirus dan het virus dat nu vooral Wuhan treft. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en treffen maatregelen voor het geval er toch een patiënt in Nederland zou zijn. Die kans lijkt overigens op dit moment klein. ^kk — RIVM (@rivm) January 22, 2020

28 januari

Dat is nog niet bekend. In China is het onderzoek naar de verspreiding geïntensiveerd. Daarom verwachten we hier binnenkort meer duidelijke informatie over te krijgen. ^MS — RIVM (@rivm) January 28, 2020

3 februari

Hoi Evert Jan, de kans dat er een patiënt in Nederland opduikt met het virus zien we als reëel, de kans dat de ziekte zich hier in Nederland verspreidt is klein. ^kk — RIVM (@rivm) February 1, 2020

5 februari

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Dit staat ook op onze website: https://t.co/eAbwufvmox ^nv — RIVM (@rivm) January 31, 2020

11 februari

De incubatietijd is maximaal 14 dagen, niet 24. Iemand zonder klachten verspreidt het virus niet. ^MS — RIVM (@rivm) February 11, 2020

13 februari

14 februari

Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, legt uit waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over het COVID-19. Wil je de hele video zien? Kijk dan op: https://t.co/sJVgtLycRs #nieuw #coronavirus #ncov #covid #virus pic.twitter.com/FWZelellNq — RIVM (@rivm) February 14, 2020

21 februari

Er zijn nog steeds geen besmettingen met het COVID-19-virus in Nederland. ^nv — RIVM (@rivm) February 21, 2020

Drie weken geleden: “Met wat we nu weten, lijkt het virus inderdaad een beetje op de gewone griep.”

25 februari

@rivm Kan je testen op Corona terwijl er nog geen symptomen zijn? Ik begreep dat bij vele mensen Corona is geconstateerd (drager), terwijl ze geen symptomen hadden. Dit nav de opmerking van de heer Blok dat testen geen zin had zolang hij geen symptomen heeft (iom RIVM). #corona — Plienski (@zoet1971) February 25, 2020

Met wat we nu weten, lijkt het virus inderdaad een beetje op de gewone griep. Meer informatie: https://t.co/EdSUiehlw9. ^MS — RIVM (@rivm) February 25, 2020

16 maart