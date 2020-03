Spanje krijgt epidemie niet onder controle: “Ergste moet nog komen”

Spanje stevent af op een hoger dodental dan Italië. Het land krijgt de corona-epidemie voorlopig niet onder controle. De Spaanse premier Pedro Sánchez waarschuwde vanmiddag in een bijna leeg parlement ‘dat het ergste nog moet komen’.

Tot nu toe zijn er 13.700 besmettingen en zijn er 598 mensen overleden aan het coronavirus. Vanmiddag werd bekend dat Covid-19 in één dag tijd 117 levens heeft geëist. Spanje lijkt nog zwaarder te worden getroffen dan Italië. Met een volledige lockdown hoopt de regering te redden wat er te redden valt. Vooral in de regio Madrid is de situatie ernstig.

Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land. Het zit weliswaar nog lang niet op dezelfde sterftecijfers van Italië, maar loopt een paar dagen achter en gaat naar verwachting Italië voorbij.

Spanje deed aanvankelijk weinig om het virus in te dammen. Pas vorige week scherpte het de maatregelen aan. Nu zit het land in een complete lockdown die strenger is dan in Frankrijk en België.