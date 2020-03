Jaap van Dissel (RIVM): Veel meer besmette mensen dan gedacht worden helemaal niet erg ziek

Onder 1.300 snotterende en hoestende medewerkers van een aantal Nederlandse ziekenhuis is onderzocht of ze besmet waren met het Coronavirus. Dat onderzoek leverde interessante gegevens op.

De besmette mensen werden namelijk gevolgd tijdens hun ziekte. Dat onderzoek, vertelde RIVM-directeur Van Dissel woensdagochtend, laat zien dat veruit de meesten van hen maar een beetje ziek worden. Bij velen van hen beperkte het zich tot snotteren en niezen en enige koorts.

Het nieuwe onderzoek zou er op kunnen wijzen dat er meer dan 80 procent van de besmette mensen niet erg ziek wordt. In het onderzoek onder ziekenhuismedewerkers werd maar 3 procent zo ziek dat ze moesten worden opgenomen.

Die 80 procent, waar al maanden sprake van is, is gebaseerd op Chinese cijfers. Het is, volgens Van Dissel, denkbaar dat het percentage mensen dat niet erg ziek wordt hoger ligt dan 80 procent.