Nergens in Europa gaat het goed

Nadat er enkele dagen iets minder infecties te noteren waren in Italië was er een sprankeltje hoop. En in Nederland leek het ook aardig te gaan. Maar de Italiaanse cijfers waren gisteren heel slecht. En dat was de trend in heel Europa.

In Spanje ligt het totale aantal doden nu boven de 4.000, met 655 nieuwe overlijdens sinds woensdagmiddag. In Portugal overleden gisteren 17 mensen als gevolg van het coronavirus, wat het totaal op 60 brengt. Het gaat om een stijging van bijna 40 procent in 24 uur tijd. In Frankrijk stierf gisteren een zestienjarig meisje als gevolg van het coronavirus. Ze was een van de 365 patiënten die gisteren het leven lieten in Frankrijk. In totaal stierven er al 1.696 mensen.

Engeland gaat de tol betalen voor het aanvankelijke besluit van de regering Johnson de oude generatie op te offeren voor het heil der natie. In 24 uur tijd zagen zij 115 mensen sterven als gevolg van het virus. Het is de eerste keer dat er meer dan 100 doden in een dag te betreuren waren. In totaal lieten al 578 mensen het leven in het land. Dat cijfer zal ongetwijfeld nog oplopen: experts schatten dat er tienduizenden mensen besmet zijn met het virus.

Rusland geeft schoorvoetend toe dat het virus rondwaart. Wat er feitelijk aan de hand is weet alleen Putin, maar het gaat niet goed.

Weinig belicht is de situatie in Zwitserland waar veel patiënten zijn en ook al bijna 200 doden.

Het aantal besmettingen in Europa ligt nu boven het kwart miljoen. Dat betekent dat de helft van het totale aantal besmette patiënten over de hele wereld momenteel Europeanen zijn.