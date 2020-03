Vlaamse viroloog: “10 procent van de Belgen besmet met coronavirus zonder dat zelf te weten”

Vermoedelijk heeft 10 procent van de Belgen het coronavirus al gehad zonder het zelf te weten. Dat zegt Marc van Ranst, de belangrijkste viroloog in België, naar aanleiding van tests die zijn gedaan in het universitair ziekenhuis in Brussel.

Sinds begin deze week worden daar alle patiënten getest dus ook degenen die voor andere klachten in het ziekenhuis zijn. Daarbij bleken vijf van de vijftig geteste mensen al besmet te zijn zonder dat ze het zelf wisten. Ze hadden geen enkel symptoom.

“Ik denk dat dit een representatief cijfer is”, zei Van Ranst in VTM Nieuws. “Een deel van de mensen is het coronavirus aan het doormaken zonder symptomen te hebben. Dat is natuurlijk goed in de zin dat dat gratis antistoffen oplevert, dat dat immuniteit bij de bevolking oplevert. Op zich is dit dus bemoedigend nieuws.”