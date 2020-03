Profiel virus-slachtoffer: vooral man, bejaarde dikke man

Iedereen kan bezwijken onder besmetting met corona. Een paar dagen geleden stierf een Parijs meisje van 16. Maar gemiddeld zijn de slachtoffers mannen, ze zijn oud en ze zijn vaak te dik.

Hoe kan dat? Waarom treft het virus de een harder dan de ander?

Toen in Wuhan bleek dat mannen vaker het dodelijk slachtoffer waren dan vrouwen was de hypothese dat het overwegend aan roken lag. In China roken heel veel mannen en heel weinig vrouwen. Maar ook bij kinderen die ziek worden van Covid 19 zijn het vaker jongens dan meisjes. In een recent rapport over 171 kinderen die in het Wuhan Children’s Hospital voor COVID-19 werden behandeld, was 61% een jongen.

En ook in Nederland blijken mannen veel meer gevaar te lopen dan vrouwen.

Het sterfteverschil is volgens Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc, het beste te verklaren door een combinatie van factoren: lichamelijke verschillen, gedrag en de leefstijl van mannen, zegt hij tegen Het Parool. ‘Mannen roken en drinken meer. Sigaretten en drank tasten het hart en de bloedvaten aan, waardoor het lichaam de gevolgen van een besmetting met het coronavirus minder goed kan opvangen. Roken vermindert bovendien de functie van de longen. Wanneer corona huishoudt in de longen, herstellen deze minder goed en nemen ze minder zuurstof op in het bloed. Een coronapatiënt die rookt staat dus al met 2-0 achter.’

Oestrogeen zou er ook mee te maken kunnen hebben. Bij muizen is aangetoond dat vrouwelijke muizen bij wie de eierstokken werden verwijderd veel vatbaarder werden voor infecties. Olde Rikkert: “Door de evolutiedruk, duizenden jaren geleden, hebben vrouwen hoogstwaarschijnlijk een beter immuunsysteem gekregen. Vanwege de voortplanting en het opvoeden van het nageslacht is het belangrijk dat zij langer leven. Daar lijken grootmoeders, die nu Covid-19 krijgen, profijt van te hebben.”

Mogelijk ook een factor: vrouwen gaan met klachten eerder naar de dokter.

Bruce Poppe, in De Morgen: “We weten nog veel te weinig van het virus om te weten waarom de ene wel ziek wordt en de ander niet. Maar het is gelijkwaardig bij wat we bij andere infecties zien: het antwoord van het immuunsysteem kan van patient tot patient sterk verschillen. Soms kan het immunsysteem zelfs overreageren. Ook dat kan levensbedreigend zijn.”

Dat laatste bleek bij de Spaanse griep in 1917/8 toen veel gezonde jongemannen doodgingen aan de overreactie van hun eigen immunsysteem.

Dit keer vooral te dikke oude mannen, dus. Twee derde tot 80 procent van de corona-patiënten die op de intensive care liggen, hebben overgewicht. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vrijdag in het tv-programma Jinek. In dezelfde uitzending schetste zijn collega, hoofd intensive care van het UMCG in Groningen Peter van der Voort, de situatie rondom achttien ic-patiënten die daar worden behandeld. Hem was opgevallen dat de patiënten vrijwel allemaal hetzelfde postuur hadden en lijden aan adipositas, ofwel zwaarlijvigheid.