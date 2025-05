Iedereen wil het beste uit zichzelf halen, maar vaak zitten we onszelf in de weg zonder dat we het doorhebben. Hier zijn vier veelvoorkomende gewoontes die ons dagelijks leegtrekken en tips om het tij te keren.

1. Jezelf vastzetten in je eigen gedachten

Denk aan zorgen, frustraties en stress alsof je een glas water vasthoudt. Even vasthouden is niet erg, maar hoe langer je het doet, hoe zwaarder het wordt. Blijf je te lang piekeren, dan raak je uitgeput en kun je nergens meer van genieten. De oplossing? Laat die gedachten bewust los. Zet het ‘glas’ neer en geef jezelf ruimte om te ontspannen.

2. Alles willen controleren

We willen vaak grip houden op alles en iedereen om ons heen. Maar het leven laat zich niet sturen. Je kunt niet de stormen van het leven stoppen, maar wel jezelf kalmeren. Focus op wat je wél kunt beïnvloeden, zoals je ademhaling of je eigen houding. Accepteer dat sommige dingen gewoon zijn zoals ze zijn en laat de rest los. Dat geeft rust en energie.

3. Verhalen verzinnen die niet kloppen

Ons brein vult gaten in met eigen verhalen, vooral als we weinig informatie hebben. Bijvoorbeeld: iemand reageert niet op je bericht en je denkt meteen dat je niet belangrijk bent. Maar klopt dat wel? Stel jezelf de vraag: “Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?” Door je gedachten te checken en niet alles te geloven wat je denkt, voorkom je onnodige stress en misverstanden.

4. Te vaak ‘ja’ zeggen

We willen anderen niet teleurstellen en zeggen daarom snel ‘ja’ op verzoeken, projecten of activiteiten. Maar als je overal op ingaat, raak je overbelast en doe je alles half. Het is belangrijk om grenzen te stellen en soms ‘nee’ te zeggen, ook tegen leuke dingen. Zo houd je energie over voor wat écht belangrijk is en kun je daar beter in zijn.

Hoe verander je deze gewoontes?

Schrijf op waar je nu tegenaan loopt.

Bedenk welke dagelijkse gewoontes daaraan bijdragen.

Omschrijf hoe je situatie eruit zou zien als het beter gaat.

Noteer welke nieuwe gewoontes je daarbij kunnen helpen.

Zo maak je stap voor stap ruimte voor groei en benut je je echte potentie.

