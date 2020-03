De mensen die beroepshalve de hele dag in contact staan met zwaar zieke COVID-patiënten doen er alles aan om besmetting te voorkomen, zoals op de video te zien is.

Toch stierven alleen in Italie al 50 artsen.

This gives you an idea of how many layers of protection doctors need to keep themselves safe everyday from the Coronavirus.pic.twitter.com/U6o4b084Vu