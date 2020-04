Gaat de zomer het coronavirus echt stoppen?

Vanaf het begin van de virusuitbraak vermoedden experts al dat het coronavirus slecht bestand is tegen de zomer. Nog altijd gaan ze er vanuit dat Covid-19 in elk geval flink aan kracht zal inboeten als de temperaturen stijgen.

De kans is groot dat dit virus net als griep- en verkoudheidsvirussen gedijt bij kou en nattigheid en slecht tegen droogte en warmte kan. Een aanwijzing daarvoor is dat vier coronavirussen die verwant zijn aan Covid-19 het meest besmettelijk zijn in een koude, natte omgeving. Als de temperaturen stijgen, neemt hun besmettelijkheid af. Vermoedelijk gebeurt dat ook met het huidige coronavirus

Daarnaast speelt ons gedrag een rol. “In de winter zitten we vaker op een kluitje en dan neemt de kans op besmetting via fysiek contact of aanhoesten toe,” zegt Bert Niesters, viroloog bij het UMCG, in de Volkskrant. “Dat kan het aantal besmettingen in de lente en zomer, als mensen minder vaak dicht bij elkaar in één ruimte zitten, verminderen.”

Toch is Niesters er niet zeker van dat het genoeg is om het virus in te dammen. En na de zomer wordt het toch weer winter. Dan kan Covid-19 weer keihard terugkomen.