Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

Een omega-3 supplement blijkt binnen een week een positief effect te hebben op je cholesterolwaarden en hart- en vaatrisico. Maar zodra je stopt met slikken, keert alles binnen een week weer terug naar het oude.

Finse onderzoekers ontdekten dit door 38 gezonde proefpersonen vier weken lang dagelijks 3,9 gram van een omega-3 supplement te laten slikken. Een week na de laatste capsule waren de meeste gunstige effecten alweer verdwenen. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad JCI Insight.

Viervoudige toename binnen een week

Het supplement bevat EPA (eicosapentaeenzuur), een omega-3-vetzuur dat normaal gesproken in vette vis zit. Binnen zeven dagen na het begin van de studie was de hoeveelheid EPA in het bloed van de deelnemers al vier keer zo hoog als normaal. Daarna steeg het nauwelijks meer, ook niet na nog eens drie weken extra slikken.

Maar wel opmerkelijk: tussen verschillende mensen waren er grote verschillen. Sommige deelnemers kregen veel meer EPA in hun bloed dan anderen. Dit hing vooral samen met de beginhoeveelheid: wie al meer omega-3 in het bloed had, zag een kleinere stijging. Het lijkt er dus op dat het lichaam een soort plafond heeft voor hoeveel het kan opnemen.

Een week stoppen = terug bij af

De snelheid waarmee het effect verdween zodra de deelnemers stopten, was opvallend. Na zeven dagen zonder supplement waren de EPA-waarden alweer bijna gedaald tot het beginpunt. Ook de meeste gunstige effecten op de gezondheid waren grotendeels verdwenen.

Dit betekent in de praktijk dat je zo'n supplement echt consequent moet blijven slikken om er wat aan te hebben. Een paar dagen overslaan is waarschijnlijk geen ramp, maar neem het een week niet in en je bent veel van het effect alweer kwijt.

Beperkingen van het onderzoek

De studie had een aantal beperkingen. Met 38 deelnemers was de groep relatief klein en het waren allemaal gezonde Finse proefpersonen. Of de resultaten ook gelden voor mensen met hart- en vaatziekten, overgewicht of andere gezondheidsproblemen is nog onduidelijk.

Ook duurde het onderzoek maar vijf weken in totaal. Wat er gebeurt bij jarenlang gebruik of bij langere onderbrekingen weten we niet. Bovendien bevatte het gebruikte supplement ook vitamine D, wat misschien ook een effect heeft gehad (hoewel dit waarschijnlijk beperkt was).