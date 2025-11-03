Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

Koffie dronken we al eeuwen. En toen kwam Starbucks . Die keten maakte koffiedrinken tot een lifestyle ding. Als je er bij wilde horen ging je naar Starbucks (of zei je dat je dat deed. Maar het is voorbij. Starbucks lijkt het hoogtepunt van zijn succes voorbij: cijfers tonen een krimpende omzet, druk op de winst en afnemende aantrekkingskracht bij jongere generaties. Terwijl opkomende concurrenten als Dutch Bros groeien, zoekt Starbucks naarstig naar een nieuwe koers

Starbucks verliest terrein: omzet daalt, concurrenten groeien en Gen Z kiest anders. Ontdek waarom de koffiegigant zijn voorsprong kwijt is en de toekomst onzeker lijkt.

Starbucks stond jarenlang synoniem voor koffie van wereldformaat, maar 2025 laat barsten in het imago en de resultaten zien. De koffiegigant presenteerde in het tweede kwartaal van 2025 een winstdaling van 38% en een daling in vergelijkbare winkelverkopen wereldwijd met 1%. Volgens Investing.com bleef de kwartaalomzet steken op 8,8 miljard dollar, wat niet aan de verwachting voldeed. Ook daalde de aandelenkoers dit jaar met ongeveer 12% wegens margedruk en zorgen over de groeivertraging.

Starbucks’ marktaandeel bij Generatie Z loopt terug : waar het twee jaar geleden nog 67% bedroeg, is dat nu gezakt naar 61%—het vierde opeenvolgende kwartaal van daling. De strategie om jongeren te binden via mobiele pickup-winkels bleek een misser; deze winkels voelden 'te transactioneel en misten de warmte', aldus CEO Brian Niccol.

Intussen groeit Dutch Bros snel: het bedrijf realiseerde een omzetgroei van ruim 20% en breidde in 2025 uit naar 19 staten in de VS. Analisten noemen Dutch Bros een uitdagende, innovatieve uitdager met cijfers die het oude Starbucks overtreffen.

Gezamenlijk marktaandeel Starbucks en Dunkin' is nog altijd 85% in de VS, maar vooral bij jongeren ligt de bal inmiddels elders.

Starbucks sluit meer dan 100 cafés en reorganiseert stevig om het tij te keren, maar het momentum lijkt duidelijk verlegd naar nieuwe spelers.

Starbucks is nog steeds een reus, maar met een slinkende voorsprong. Nieuwe generaties kiezen nu liever voor anders, hipper en lokaler—en precies dat lijkt Starbucks niet langer te kunnen bieden.