Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

Je twijfelt: ben je nog een gezellige drinker? Of zit je in de problemen? Overmatig drinken is vaak lastig te herkennen, want de klassieke rode neus of warme wangen zijn meestal niet de eerste waarschuwingssignalen. Nederlandse experts en internationale organisaties, zoals de WHO, waarschuwen dat zelfs lichte of matige alcoholconsumptie al gezondheidsrisico’s oplevert.​

Signalen van te veel drinken

Een arts ziet overmatig alcoholgebruik vaak aan minder voor de hand liggende klachten:​

Gewichtstoename (en bij leverproblemen juist gewichtsverlies)

Slaapproblemen, vermoeidheid en concentratieverlies

Verandering van de huid (dunner en rimpeliger, vooral rond de ogen)

Psychische klachten en sociaal terugtrekken

Onverklaarbare lichamelijke klachten en regelmatige visites aan spoedzorg

Langdurig overmatig drinken kan uiteindelijk leiden tot leverbeschadiging, dunner haar, veranderende nagels en zelfs spontane blauwe plekken — maar dat zijn pas echt late symptomen.

“Alcohol is een giftige, psychoactieve en verslavende stof, die door het International Agency for Research on Cancer is geclassificeerd als kankerverwekkend in groep 1,” aldus de WHO. “Elke alcoholconsumptie, ongeacht de soort of prijs, verhoogt het risico op meerdere vormen van kanker.”

Officiële richtlijnen

Zowel de WHO als de Nederlandse Gezondheidsraad adviseren: drink geen alcohol , of in ieder geval nooit meer dan één glas per dag. Het effect op gezondheid is volgens actuele inzichten slechter dan vroeger werd gedacht — ook lichte drinkers lopen al risico op chronische ziekten en kanker.​

Percentage Nederlanders dat overmatig en matig alcohol drinkt (Bron: Trimbos 2025):