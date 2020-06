Waarom vliegen wél veilig is (volgens vliegmaatschappijen)

Vanaf 15 juni vervalt het negatieve reisadvies voor Europa en mag je dus in principe weer naar Spanje vliegen, maar is dat wel zo’n goed idee? Op de grond moet je immers anderhalve meter afstand houden, zelfs als je buiten bent. In een vliegtuig kan dat niet en is dat ook niet nodig, houden luchtvaartmaatschappijen vol.

Waarom niet? “In een vliegtuig wordt heel veel schoongemaakt en een mondkapje is verplicht,” vertelt vice-president flight operations bij Transavia, Peter Smit, aan RTL Nieuws. “Maar belangrijker is dat we airconditioninglucht hebben. Dat is droge lucht waar het virus niet goed tegen kan. Ook gebruiken we HEPA-filters, die 99,97 procent van de vervuilde luchtdeeltjes uit de lucht filteren.” Opmerkelijke maatregel is wel dat medewerkers niet of nauwelijks langskomen voor snacks. Als die lucht zo goed gefilterd wordt en je omringd bent door tientallen mensen, zou dat toch ook niet meer uitmaken?

Hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit, Andreas Voss, twijfelt dan ook aan die lezing. “Ik denk dat als iemand echt niest of hoest, dan kan ik mij niet voorstellen dat de luchtstroom in een vliegtuig zo hoog is dat die grote druppels niet mijn buurman kunnen bereiken,” zegt de professor. “Ik persoonlijk zou het voor mijn gevoel van veiligheid zeker op prijs stellen als vliegmaatschappijen met een beleid kunnen komen waarbij de middelste stoel wordt vrijgehouden.”

Transavia laat nog wel weten dat je met klachten thuis moet blijven. Tot twee uur voor vertrek kun je de vlucht kosteloos verplaatsen naar een andere datum.