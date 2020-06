De komende jaren overlijden 500 extra vrouwen aan borstkanker vanwege corona

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is vanaf 16 maart stilgezet. Dat zorgt in de komende jaren voor zeker 500 extra doden, becijferde het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.

Volgende week wordt de screening weer opgestart, maar de wachtlijst is flink opgelopen. Voorlopig wordt maar 50 procent van de geplande onderzoeken uitgevoerd.

In de drie maanden dat de screenings stillagen zijn 250.000 vrouwen niet onderzocht. Daardoor zijn naar schatting 5.575 vrouwen niet doorverwezen. Dat zorgt de komende jaren voor zo’n 500 extra sterfgevallen door borstkanker, raamt bestuurder van het Bilthovense ziekenhuis, Marjolein de Jong.

Dat zou volgens haar zelfs nog een onderschatting zijn. “Vóór de coronacrisis kampten de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Flevoland ook al met achterstanden, waardoor vrouwen gemiddeld drie maanden langer op hun borstkankercontrole moesten wachten.”

Borstkanker is bij uitstek een ziekte waarbij een vroege diagnose de kans op genezing sterk vergroot.