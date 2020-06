Waar? ‘Zomerzon doodt virus in 38 minuten’

De kracht van de zomerzon kan in 34 minuten 90 procent of meer van het coronavirus vernietigen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Wetenschappers suggereren dat zonlicht buitengewoon effectief is bij het inactiveren van het virus dat Covid-19 veroorzaakt. De studie verscheen in het tijdschrift Photochemistry and Photobiology.

Maar juich niet te vroeg. De pandemie woedt ook in landen waar het warm is. De sterke opleving in Florida bewijst dat je niet teveel op het weer moet rekenen. “Momenteel kunnen we alleen maar kijken naar hoe het virus zich gedraagt in landen waar het bijzonder warm is”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) tegen Het Nieuwsblad.

“In Zuid-Amerika en het Midden-Oosten zien we geen enkele afzwakking. Het virus is er nog altijd zeer actief, en het kan er nog altijd zorgen voor veel sterfgevallen. Het is niet zo dat de warmte het afzwakt zoals we wel zien met andere verkoudheidsvirussen of luchtweginfecties.”

En dan is er de airco, die mogelijk kwalijk is en die bij dit soort weer aan is. “Dat is nog niet helemaal duidelijk”, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt). “Er loopt nog onderzoek over de invloed van ventilatiestromen op de verspreiding van het virus.” Toch is ventileren een goed idee, zegt Pierre Van Damme. “Het verversen van lucht is in het algemeen natuurlijk iets positiefs, en niet alleen voor Covid-19 iets zeer gezond. Of je nu een raam openzet of de buitenlucht binnenhaalt door de airco wat hoger te zetten.”