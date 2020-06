Zweedse Van Dissel: ‘Op termijn zal onze aanpak de juiste blijken’

Anders Tegnell, de viroloog die de Zweedse aanpak van Corona bedacht, geeft zich allerminst gewonnen. De wereld denkt dat het Zweedse model (nauwelijks een lockdown, wel anderhalve meter) mislukt is: per 100.000 inwoners stierven tot nu toe vijf keer meer Zweden dan Denen. Maar Tegnell zegt dat het veel te vroeg is voor conclusies: het virus is nog lang niet weg. De Zweedse aanpak is veel langer vol te houden dan wat in Nederland en andere westerse landen is gedaan. Daar is het normale leven twee maanden stilgezet, terwijl in Zweden veel gewoon bleef.

Tegnell voorspelt dat de andere landen van de ene crisis (en lockdown) naar de volgende zullen gaan. Dat zal de economie om zeep helpen en tenslotte ook het draagvlak uithollen, voorspelt hij in een podcast. En Het Zweedse model daarentegen is vol te houden ook als het lang gaat duren.

Tegnell betoogt dat de wereld zich pas in de eerste fase bevindt van een lange, onzekere strijd met Covid-19. Daarom is de Zweedse aanpak — een groot deel van de samenleving openhouden, maar mensen leren afstand te houden — de enige realistische manier, zegt hij. De lockdowns hebben ook een prijs, zegt hij. Hij noemt huiselijk geweld, eenzaamheid en massale werkloosheid.

Hij kijkt er naar uit om de verschillen in aanpak te beoordelen als dit ooit allemaal achter de rug is.

Eerst gaat hij met vakantie. Dat zal in Zweden zijn, want andere landen hebben de deur voor Zweden dicht gedaan. Uit angst voor besmetting.