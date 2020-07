Samen slapen is toch wel beter voor je nachtrust

Hij woelt, hij draait, hij snurkt, je overweegt daarom regelmatig om naar de logeerkamer te verkassen. Doe het voorlopig toch maar niet: samen slapen is waarschijnlijk echt beter voor je nachtrust.

Volgens de laatste studie op dit gebied verbetert samen slapen vooral je REM-slaap. Wie met een partner in één bed slaapt heeft een langere REM-slaap, die bovendien minder vaak wordt onderbroken. De REM-slaap kenmerkt zich door levendige dromen waarmee je emoties verwerkt. Deze slaapfase heeft een positief effect op je geheugen, sociale interacties en het probleemoplossend vermogen.

Waarom je REM-slaap verbetert als je met je partner in één bed ligt? “We denken dat hier twee mogelijke mechanismen achter zitten,” legt onderzoeker Henning Drews aan Scientias.nl uit. “Het eerste mechanisme heeft betrekking op de omgevingstemperatuur. Tijdens de REM-slaap kan je lichaam namelijk minder goed je lichaamstemperatuur handhaven. Daarom kan de aanwezigheid van een partner helpen om je eigen lichaamstemperatuur te stabiliseren. Het tweede mechanisme heeft een meer psychologisch effect: het geeft een veilig gevoel als je partner in de buurt is. De REM-slaap kan worden verstoord door stress. Maar als je samen slaapt, creëer je eigenlijk een veiligere en meer ontspannen omgeving, waardoor je REM-slaap verbetert.”

We weten inmiddels hoe belangrijk een goede nachtrust is. “Slaap is heel belangrijk voor veel lichamelijke en cognitieve functies,” zegt Drews. “Zo wordt onder andere de cardiovasculaire gezondheid, het immuunsysteem, het metabolisme, het geheugen, en de emotieregulatie beïnvloed door slaap. Ook het risico op de ziekte van Alzheimer of kanker wordt in verband gebracht met de slaapkwaliteit.”

Volgens Drews deelt ongeveer de helft van de volwassenen wereldwijd het bed met iemand anders. Dat zou dus goed zijn voor de nachtrust en dus voor de gezondheid. Dan moet je dat gesnurk dus maar voor lief nemen.