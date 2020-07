Hoge concentraties landbouwgif in hummus

In heel veel niet-biologische hummus zitten hoge concentraties glyfosaat, het dodelijke landbouwgif van Bayer. Onafhankelijke laboratoriumtests in opdracht van de Environmental Working Group tonen dat aan. Glyfosaat is het meest gebruikte herbicide ter wereld. Het werd tientallen jaren verkocht door Monsanto, nu Bayer AG, onder de merknaam Roundup.

Op een dag zal het wereldwijd verboden zijn, omdat het vermoedelijk kankerverwekkend is, maar tot nu toe slaagt Bayer er in om dat verbod uit te stellen. In de VS heeft Bayer al miljoenen aan schadevergoeding moeten betalen aan kankerslachtoffers.

In totaal overtroffen 10 hummusmonsters de EWG-benchmark voor glyfosaat. EWG testte ook 12 monsters van biologische hummus en zes monsters van biologische kikkererwten. Op twee na bevatten alle detecteerbare concentraties glyfosaat, maar wel veel lager.

Conclusie: als je hummus eet eet je ook plantenverdelger