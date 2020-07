Studie: Kans op corona halveert als middelste stoel in vliegtuig leeg blijft

Voor vliegmaatschappijen is het wellicht niet rendabel, maar de kans op een coronabesmetting is wel degelijk kleiner als steeds de middelste stoel in het vliegtuig wordt vrijgehouden.

Volgens een nieuwe studie halveert de kans op besmetting zelfs bij het leeg blijven van de middelste zitplaats. In onderzochte Boeings en Airbussen daalde begin juli de kans op besmetting van 1 op 4.300 naar 1 op 7.700 bij vrije middelste stoelen. De kans op besmetting was dus al niet groot.

De cijfers zijn afkomstig van het gerenommeerde MIT. Professor Arnold Barnett geeft toe dat zijn conclusies gebaseerd zijn op globale berekeningen. “Maar zelfs een ruwe schatting van de risico’s is te verkiezen boven ongefundeerde vermoedens,” klinkt het in The Independent.

De data komen voort uit de kans dat een passagier aan boord besmet is met Covid-19, de kans dat een mondkapje verspreiding voorkomt en de locaties van de besmette passagier en de overige passagiers.

Barnett concludeert: “De berekeningen zijn weliswaar rudimentair, maar tonen wel aan dat het besmettingsrisico aanzienlijk vermindert als de middelste stoelen in het vliegtuig leeg worden gelaten.”

“De vraag is,” merkt de wetenschapper terecht op, “of het opofferen van een derde van de vliegcapaciteit een te hoge prijs is voor de extra veiligheid.”

Ook met het bezetten van de middelste stoel zou vliegen relatief veilig zijn, zo gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder al aan. De beroemde luchtfilters zouden voldoende bescherming bieden.