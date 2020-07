Brood en pasta zijn niet alleen gezond, je leeft ook langer

Brood en pasta zijn verdacht. Zeker sinds de stormachtige opkomst van het Keto-dieet is er het idee dat je beter geen brood en pasta kan eten. Maar dat is niet alleen niet waar, het is zelfs ongezond om geen volkoren brood en volkoren pasta te eten. HLN schrijft over een studie waaruit dat blijkt

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine, analyseerden Amerikaanse onderzoekers de gegevens van 416.104 mannen en vrouwen over een periode van 16 jaar. Daarbij keken ze vooral naar welke bronnen de deelnemers gebruikten om aan hun dagelijkse eiwitinname te komen.

Als je je eiwitten uit plantaardige bronnen haalt zoals volkorenpasta en -brood is de kans op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden lager dan wanneer je ze uit dierlijke producten zoals vlees, eieren en melkproducten haalt. Bij vrouwen bedroeg het verschil 21 procent. Wisselden ze vlees in voor brood en pasta, daalde het risico tot 13 procent bij de mannen en 15 procent bij de vrouwen. Die resultaten bleven gelden als er ook rekening gehouden werd met andere factoren als roken en diabetes.