Paniek is nog niet nodig, maar het aantal besmettingen neemt in Nederland langzaam toe. Vandaag meldt het RIVM er 127, het hoogste aantal sinds de grote versoepelingen.

Ter relativering: het aantal ziekenhuisopnames stijgt (nog?) nauwelijks, maar weg is het virus overduidelijk niet.

In België is de stijging zo verontrustend dat zondag het kernteam van regering en deskundigen in een extra zitting bijeenkomt om mogelijke maatregelen te bespreken