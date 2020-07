Gezonde leefstijl kan 40 procent van alle dementie voorkomen of uitstellen

Overmatig alcoholgebruik, luchtvervuiling en verwondingen aan het hoofd verhogen allemaal het risico op dementie. Onderzoekers voegen deze drie risicofactoren toe aan een lijst van in totaal twaalf leefstijlkenmerken die tezamen 40 procent van alle dementiegevallen kunnen voorkomen of uitstellen.

Het rapport dat in The Lancet verscheen, bouwt voort op eerder onderzoek dat uitwees dat zeker een derde van alle dementie te wijten is aan negen leefstijlfactoren waaronder gehoorverlies op middelbare leeftijd, depressie, roken en gebrek aan onderwijs.

De nieuwe studie schat dat 1 procent van alle dementiegevallen wereldwijd is toe te schrijven aan overmatig alcoholgebruik op middelbare leeftijd, 3 procent aan verwondingen aan het hoofd en 2 procent zou het gevolg zijn van blootstelling aan luchtvervuiling op latere leeftijd. Vooral dat laatste zou een onderschatting kunnen zijn, waarschuwen de onderzoekers.

Geen schuldgevoel

Bij gebrek aan een geneesmiddel is gezond leven het enige wat we kunnen doen tegen dementie, maar dat betekent zeker niet dat mensen zich schuldig moeten voelen als ze toch dement worden, zegt professor in de epidemiologie aan Newcastle University, Fiona Matthews.

“We kunnen het risico als individu en als samenleving verminderen, maar zelfs als je met alle risicofactoren rekening houdt dan is dat nog altijd minder dan 50 procent van alle dementie.” Met andere woorden: Voor het merendeel kun je er weinig aan doen of je dementie krijgt. Zeker als je in ogenschouw neemt dat je aan risicofactoren als luchtvervuiling, gehoorverlies, gebrekkig onderwijs en klappen op je hoofd ook bar weinig kunt doen.