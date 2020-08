Wat zijn muistromen en waarom zijn ze zo gevaarlijk?

Zondag is een Poolse man overleden, die vermoedelijk door een muistroom in de problemen kwam, nadat hij bij Julianadorp drie kinderen had gered. Hoe kan het dat hij zelf de kust niet meer wist te bereiken?

Het gebeurt regelmatig dat zwemmers in de problemen komen door muistromen. Vanochtend werd het lichaam gevonden van een 15-jarige jongen, die vrijdagavond bij Monster door de sterke stroming werd meegevoerd.

Geulen

Muien zijn geulen tussen zandbanken. Ze staan loodrecht op de kust. Er ontstaat een sterke stroming doordat het water zich achter het zand ophoopt en via de mui terug naar zee stroomt. De stroming kan, doordat de doorgang naar zee zo nauw is, een snelheid bereiken van wel 10 kilometer per uur. Als een zwemmer in zo’n snelle muistroom terechtkomt, lukt het hem bijna niet meer om terug te zwemmen naar de kust.

Meevoeren

Dat kun je dan ook beter niet doen. Je raakt alleen maar uitgeput en waarschijnlijk haal je het strand niet. Het is beter om je, tegen je natuurlijke neiging in, mee te laten voeren door de stroom. Als je tussen de zandbanken door bent, wordt de stroming namelijk minder. Wanneer je merkt dat de kracht afneemt, kun je naar links of naar rechts zwemmen parallel aan de kust richting de brekende golven. Als je die hebt bereikt, zwem je met de golven mee tot je vaste grond onder je voeten voelt.