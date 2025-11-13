Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

Kalkaanslag in de badkamer , veel mensen hebben er last van. Er ontstaat een doffe waas op je kraan of douchewand, want lang niet iedereen haalt na het douchen iedere keer een doekje erlangs. Maar wist je dat je geen dure schoonmaakmiddelen nodig hebt om die hardnekkige vlekken weg te krijgen?

Alles wat je nodig hebt, ligt waarschijnlijk al in je keukenla: bakpapier. Het werkt verrassend simpel. Knip een stuk bakpapier af en wrijf er zachtjes mee over de kalkaanslag op je kranen, douchekop of glazen douchewand. Door het lichte vetlaagje op het papier hecht de kalk zich minder goed, waardoor de aanslag loskomt. Bovendien geeft het bakpapier meteen een beschermend laagje, waardoor waterdruppels minder snel hechten en nieuwe kalkaanslag wordt vertraagd.

Blinkend resultaat

Voor het beste resultaat maak je de kraan of tegels eerst even vochtig. Wrijf daarna met het bakpapier en poets het oppervlak na met een droge doek. Binnen een paar minuten blinkt je badkamer als nooit tevoren.

Geen schuurmiddelen, geen agressieve chemicaliën, geen gedoe – gewoon een velletje bakpapier en een beetje wrijven. Een Instagram-hack die écht werkt! Bekijk hieronder hoe Tomas Breemen van Instagram-account handigetips druk met het bakpapier in de weer is: