Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Wetenschappers van de University of Washington hebben een opvallende link gevonden tussen twee dingen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben: een lager IQ en moeite om een gesprek te volgen in een lawaaiige omgeving.

Eerder onderzoek liet al zien dat neurodiverse mensen, zoals mensen met autisme of het foetaal-alcoholsyndroom, vaker problemen hebben om te begrijpen wat iemand zegt in een drukke, rumoerige ruimte. De Amerikaanse onderzoekers wilden weten hoe dat precies zit en of er misschien een breder verband is met intelligentie.

Ze lieten 12 mensen met autisme en 10 met het foetaal-alcoholsyndroom meedoen aan luistertests, naast 27 neurotypische deelnemers van vergelijkbare leeftijd en sekse. Alle deelnemers hadden een normaal gehoor, maar moesten tijdens het zogeheten cocktailparty-experiment aanwijzingen volgen terwijl meerdere stemmen tegelijk door elkaar praatten.

De uitkomst was duidelijk: hoe lager het IQ, hoe moeilijker de deelnemers het vonden om de juiste stem te volgen. Volgens hoofdonderzoeker Bonnie Lau, auditief neurowetenschapper aan de University of Washington, gold dat verband “ongeacht de diagnose”.

Dat klinkt misschien verrassend, maar eigenlijk is het logisch. Een gesprek in een druk café of klaslokaal volgen vraagt meer dan alleen goed kunnen horen. Je brein moet de juiste stem onderscheiden, irrelevante geluiden onderdrukken en ondertussen ook nog reageren met een knik of glimlach. Dat alles samen vergroot de cognitieve belasting van communiceren in een lawaaiige omgeving.

De onderzoekers erkennen dat hun studie klein is, maar denken dat de resultaten kunnen helpen om mensen beter te ondersteunen die moeite hebben met luisteren in rumoer. Denk aan eenvoudige aanpassingen, zoals leerlingen dichter bij de docent zetten in een druk klaslokaal.

Hun belangrijkste conclusie: niet elk luisterprobleem heeft te maken met het gehoor zelf. Soms ligt de oorzaak in de hersenen. Of, zoals Lau het zegt: “Je hoeft geen gehoorverlies te hebben om moeite te hebben met luisteren in een restaurant of een andere rumoerige situatie.”