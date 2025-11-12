Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

Marion Jones (50) is een grote naam in de atletiekwereld. Ze won drie Olympische titels en raakte die ook weer kwijt vanwege dopinggebruik. In 2020 maakte ze bekend dat ze een auto-immuunziekte heeft. Nu gaat ze viraal met een filmpje waarin te zien is dat ze nauwelijks nog de trap afkomt.

"Mijn knieën zijn de voorbije dagen breaking news geweest”, reageert ze op de video. "Laat me jullie wat vertellen: mijn lichaam doet soms pijn, ik ben dan ook 50. Ik heb veel meegemaakt, veel fouten gemaakt. Ik ben gevallen en weer opgestaan. Ja, sommige ochtenden wint de trap, maar dat betekent niet dat ik uit elkaar val. Het betekent dat ik gewoon een mens ben.”

Jones won op de Olympische Spelen van Sydney in 2000 een gouden medaille op de 100, 200 en 4x400 meter. Later gaf ze toe doping te hebben gebruikt om beter te presteren. Ze moest haar medailles allemaal inleveren.

De voormalige topatlete lijdt sinds vijf jaar aan de ziekte neuromyelitis optica, waardoor ze tijdelijk verlamd was en ze nog steeds moeilijk beweegt. Dat komt voornamelijk door haar knieën, zegt Jones. "Ze hangen nog aan een draadje, maar we staan nog steeds overeind.”