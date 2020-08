WHO: “Stel de tandarts uit”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om alleen naar de tandarts te gaan als het echt nodig is. De kans op een coronabesmetting zou te groot zijn.

“De WHO adviseert om niet-essentiële mondzorg uit te stellen totdat de verspreiding van Covid-19 voldoende is afgenomen”, staat in richtlijnen om het virus terug te dringen.

“Tandartsen werken erg dicht bij het gezicht van patiënten”, verklaart de WHO. “De procedures omvatten face-to-face communicatie en frequente blootstelling aan speeksel, bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Daardoor hebben ze een grotere kans om besmet te raken met SARS-CoV-2.”

Ook kunnen tandartsen zelf weer hun patiënten besmetten dus voorzichtigheid is geboden. Heb je klachten dan moet je uiteraard wel gewoon naar de tandarts gaan, maar je halfjaarlijkse controle kun je misschien beter even uitstellen.