Studie: Avondmensen bewegen veel minder dan ochtendmensen

Vroege vogels zijn niet alleen voor dag en dauw uit de veren, ze doen ook nog iets nuttigs met die extra uurtjes in de ochtend. Volgens een nieuwe studie bewegen ze gemiddeld 20 tot 30 minuten meer per dag dan avondmensen.

Wetenschappers van de University of Oulu in Finland lieten 5.000 proefpersonen een smartwatch dragen om hun beweging te kunnen meten. Ook moesten ze allerlei medische tests ondergaan en vragenlijsten invullen. Het resultaat was opvallend: ochtendmensen blijken veel meer te bewegen dan avondmensen, voor mannen is dat verschil 30 minuten per dag, voor vrouwen 20 minuten.

Het is overigens niet zo dat ze per se meer sporten. Ze zitten minder stil. De verklaring is niet helemaal duidelijk. “Wie weet is er een fysiologische link tussen onze interne klok en andere spieren, die verklaart waarom nachtbrakers liever op de bank blijven zitten”, zegt hoofdonderzoeker Laura Nauha.

Maar mogelijk is er vooral een praktische reden. “Avondmensen hebben pas ’s avonds en ’s nachts veel energie, maar dan is het buiten donker. Fitnesscentra zijn vaak al gesloten, dus daar kun je ook niet gaan sporten. Nog een mogelijke factor: omdat ze ’s nachts moeilijk kunnen slapen, voelen ze zich overdag meer vermoeid. Dat kan ook verklaren waarom ze minder bewegen.”