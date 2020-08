Bijenkorf Amsterdam 2 weken dicht wegens corona

De Bijenkorf aan de Dam moet zeker veertien dagen dicht vanwege een aantal coronabesmettingen in het pand. Dat heeft burgemeester Femke Halsema, als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, vandaag besloten. Dat meldt AT5.

De afgelopen week zijn meerdere medewerkers van de Bijenkorf op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal medewerkers was in de besmettelijke periode aan het werk.

De GGD adviseert dat medewerkers van de Bijenkorf die in de periode van 4 tot en met 18 augustus aan het werk waren in het gebouw van de Bijenkorf in quarantaine gaan voor een periode van 14 dagen. ‘De sluiting kan worden opgeheven wanneer er overtuigende maatregelen zijn genomen om verdere besmettingen te voorkomen’, laat de Veiligheidsregio weten.