Het effect van verschillende mondkapjes in één grafiek

Het ene mondkapje is het andere niet. Met een simpel trucje kun je zien of de jouwe goed werkt: probeer er maar eens een kaars mee uit te blazen. Als het goed is, lukt dat niet. Maar dan nog: welke is het best? Dat zie je in onderstaande grafiek.

Het ideale mondkapje houdt niet alleen grote druppels tegen, die direct uit iemands mond komen bij hoesten of niesen, maar ook de kleine druppeltjes, de beruchte aerosolen.

Het is belangrijk dat het kapje zo goed mogelijk aansluit op je gezicht. Ook daar is een handigheidje voor: vouw het mondmasker dubbel en leg een knoop in de lussen, zo dicht mogelijk bij de stof. Daarna zit het mondkapje strakker om je gezicht.

Dan nog blijft er verschil in kwaliteit. Mits correct gedragen, zijn dit volgens het meest recente onderzoek de beste exemplaren: