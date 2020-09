Corona lijkt écht minder dodelijk geworden

Het aantal coronabesmettingen loopt in rap tempo op, maar in de ziekenhuizen blijft het relatief rustig. Dat is een opvallende ontwikkeling, die experts ook niet direct hadden zien aankomen. Maar ze waarschuwen ook: jongeren zullen uiteindelijk ouderen besmetten.

Toch staan die ouderen er dan wel beter voor dan een half jaar geleden. Toen werd er ongewild gepionierd met diverse medicijnen, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in het AD. “Dat is nu echt anders. We hebben virusremmers en herkennen veel beter de grofweg twee types coronapatiënten. De eerste groep krijgt last van bloedstolsels, zij krijgen bloedverdunners, soms al thuis. De andere groep heeft last van een overreactie van het afweersysteem, hen geven we steroïden, zoals dexamethason. Uit studies blijkt dat de sterfte zo met wel 30 procent kan verlagen.”

Ook liggen patiënten veel korter op de ic. Tijdens de eerste golf was de gemiddelde ligduur bijna 21 dagen, nu nog maar 16 dagen. “Die daling schept ruimte”, zegt Gommers. Je hebt dan immers minder bedden nodig.

Maar veel experts zien vooral het lage aantal besmettingen onder ouderen als oorzaak van de lege ziekenhuizen. Het is een vaste route bij infectieziekten dat eerst jongeren en daarna ouderen besmet raken, stellen zij. Bovendien is exponentiële verspreiding moeilijk te vatten voor het menselijk brein. “Je denkt dat je de situatie prima onder controle hebt, tot vlák voor het moment dat je de situatie helemaal niet meer onder controle hebt,” zei een Amerikaanse wetenschapper al eens.