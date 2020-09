Van Dissel houdt vol: mondkapjes nutteloos

In heel veel landen is het mondkapje een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen het virus. Maar als het dorp van Asterix houdt één land dapper vol dat mondkapjes niet helpen. Nederland. Of beter: één man: Jaap van Dissel.

In Trouw geeft hij geen duimbreed toe.

“Wat voegt zo’n mondkapjesplicht nog toe? Kijk naar de landen om ons heen. De virusdruk is momenteel juist laag waar zo’n plicht niet geldt, in Nederland en de Scandinavische landen. En hij is het hoogst in Spanje en Zuid-Frankrijk waar iedereen wel een kapje moest dragen. De toegevoegde waarde van het mondkapje bovenop de anderhalve meter is gering. Kan het de anderhalve meter vervangen? Nee. Uit Noors onderzoek blijkt dat – gegeven de huidige mate van verspreiding van het virus – duizenden mensen een mondkapje moeten dragen om één besmettingsgeval te voorkomen.”

Trouw: Uw Amerikaanse evenknie, Robert Redfield, beweert dat een mondkapje hem meer bescherming biedt dan een eventueel vaccin.

“Die uitspraak is aan hem. Je moet maatregelen plaatsen in de cultuur van een land. Je hebt landen waar drie generaties in één huis wonen, en dat heeft gevolgen voor de aanpak. In Nederland hebben we de afspraak: als je ziek bent, blijf je thuis. Wij zitten hier nu in gesprek. Ik moet erop kunnen vertrouwen dat u niet met koorts of andere klachten hierheen bent gekomen.”