De drie plaatsen waar het risico op besmettingen het grootst is

Amerikaanse cijfers laten zien op welke gevaarlijke plekken mensen zijn geweest kort voor ze besmet raakten. Volgens dr Fauci, het hoofd van de bestrijding van Covid in de VS, zijn dat plaatsen om te mijden.

Uit gegevens blijkt dat 7,8 procent van de volwassenen met COVID de twee weken voor hun besmetting een sportschool heeft bezocht, terwijl 8,5 procent een bar of coffeeshop heeft bezocht. Uit eten gaan is echter nog riskanter: 40,9 procent van de mensen die positief testten op COVID-19, had in een restaurant gegeten.

Het rapport (dat je hier kunt lezen) legt geen oorzakelijk verband. Maar stelt wel vast dat besmette mensen vaker een van de drie plaatsen hadden bezocht dan mensen die niet besmet waren