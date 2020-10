VWS: we werken aan grootschalige inzet sneltesten

Er wordt hard gewerkt om de corona-sneltesten op grote schaal in te zetten, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Wel moet eerst duidelijk zijn hoe de tests het beste in de praktijk gebruikt kunnen worden. Wanneer daar meer duidelijkheid over komt, kon het ministerie nog niet zeggen.

VWS onderzoekt onder meer hoe de corona-sneltesten het beste in de teststrategie passen. Mogelijk worden ze op bepaalde locaties zoals verzorgingstehuizen ingezet, of voor bepaalde doelgroepen. "Maar dat wordt nog onderzocht."

Woensdag meldde de NOS dat twee sneltesten betrouwbaar genoeg zijn om te gebruiken. Ze zijn door respectievelijk het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht gevalideerd. De tests kunnen binnen een kwartier vertellen of iemand besmet is met het coronavirus.

Nog drie andere tests

Het ministerie heeft een optie genomen op in totaal 2,4 miljoen sneltesten. Er worden nog drie andere tests onderzocht op betrouwbaarheid. Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid is voor die drie.

Vorige maand schreef zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer dat hij verwacht in november sneltesten te kunnen inzetten. De VVD riep het kabinet toen op vaart te maken en de sneltesten desnoods in het buitenland te kopen.

Ook was er onbegrip bij onder andere zorgbrancheorganisatie ActiZ over waarom het zo lang duurt met de sneltesten. "In andere landen kan het ook, wij begrijpen niet waarom het hier zo lang duurt", zei een woordvoerder van de organisatie toen.