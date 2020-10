Nog altijd is er geen enkel effect van de ‘verscherpte’ maatregelen die begin vorige week ingingen. In tegendeel. De cijfers stijgen door, en de vraag dringt: hoelang wachten we met het nemen van effectievere maatregelen

5831 nieuwe besmettingen

51nnieuwe patiënten in ziekenhuizen

27 nieuwe patiënten op de IC

13 doden