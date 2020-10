OMT-lid De Jong: het ziet er niet goed uit

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft doorstijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. "We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet."

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo'n 6500. In Amsterdam kwamen er 630 nieuwe coronagevallen bij. De Jong: "Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo'n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd."

Ook het Amsterdam UMC, waar De Jong werkt, is men aan het opschalen. "De stad is één van de epicentra van Nederland. Het aantal opnames neemt toe. Concreet worden er nu stappen gezet om de capaciteit van opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten."