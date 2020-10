Mogelijk kan bestaand griepmedicijn corona afremmen

Mogelijk is er een griepmedicijn dat helpt tegen het coronavirus. Hamsters die een hoge dosis van het middel favipiravir kregen, bleken veel minder ziek te worden. Het veel bekendere medicijn hydroxychloroquine had geen effect. Dat meldt de KU Leuven, die de studie in vakblad PNAS publiceerde.

Favipiravir is een medicijn dat vooral in Japan tegen het griepvirus wordt gebruikt. De onderzoekers dienden het middel toe bij besmette hamsters. Bij de dieren die een hoge dosis hadden gekregen, werd er na vier dagen bijna geen actief virus meer gevonden. Een lage dosis bleek geen effect te hebben.

“Het is de hoge dosis die het verschil maakt”, zegt onderzoeker Leen Delang. “Dat is belangrijk om te weten, want er worden internationaal klinische studies opgezet om favipiravir op mensen te testen.”