Deze factoren vergroten de kans dat je lang klachten houdt door corona

De meeste mensen herstellen snel na een coronabesmetting. Sommigen worden ernstig ziek én sommigen houden heel lang klachten. Over die laatste groep wordt langzaam meer bekend. Volgens een nieuwe studie maakt het bijvoorbeeld uit hoeveel verschillende symptomen je had toen je besmet raakte.

De onderzoekers van King’s College London schatten dat ongeveer een op de twintig coronapatiënten minstens acht weken ziek is. Vrouwen lopen meer risico op long Covid, net als 50-plussers en mensen met overgewicht of astma. Ook wie veel verschillende symptomen had bij besmetting is vaak langer ziek.

“Het hebben van meer dan vijf verschillende symptomen in de eerste week is een van de belangrijkste risicofactoren,” aldus dr. Claire Steves tegen BBC News. Iemand die hoestte, moe was, hoofdpijn en diarree had én ook nog reukverlies, heeft meer risico op langdurige ziekte dan wie enkel hoestte.

De kans was ook groter bij oudere mensen, vooral boven de 50, en bij vrouwen. Dr. Steves: “We zagen eerder dat mannen meer kans hadden om ernstig ziek te worden en te sterven aan Covid-19, maar het lijkt erop dat vrouwen meer risico lopen op langdurige ziekte.” Ze benadrukt dat meer onderzoek nodig is voor definitieve conclusies.