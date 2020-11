Heeft het zin om te vermageren om niet aan Covid ten onder te gaan?

In de tweede golf lijkt mensen die te dik zijn nog meer te worden getroffen dan in de eerste golf. Meer obese mensen worden doodziek, meer van hen sterven. Heeft het nog nu om af te vallen, of ben je nu al te laat.

Dokter Guy T’Sjoen endocrinoloog, zegt tegen HLN dat in Belie een hormoonspecialist, verbonden aan het UZ Gent, dat 60% van de coronapatiënten die op de Belgische IC’s terecht kwamen een BMI had van boven de 25. Zo’n 30% had overgewicht en 30% obesitas. “Hoe dat komt? Mensen met overgewicht hebben vaker ook andere gezondheidsproblemen, zoals een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of (aanleg tot) suikerziekte. Bovendien is het moeilijker om zwaarlijvige patiënten goed te beademen. De vetmassa in de buik drukt op de borstkas, waardoor de longen minder goed opengezet kunnen worden.”

Het virus komt ons lichaam binnen via de zogenaamde ACE2-receptoren. Dat zijn een soort antennes die zich aan de buitenkant van de cellen bevinden. “Die receptoren zitten vooral in de longen, maar ook onder meer in het vetweefsel”, zegt professor T’Sjoen. “Als je veel vetweefsel hebt en dus heel veel van die toegangspoorten waarlangs het virus kan binnendringen, krijg je een veel ernstiger infectie.”

Kortom: naast handenwassen en in je elleboog niezen is het ook heilzaam om niet te dik te zijn. Heeft het nog zin te proberen af te vallen?

Dokter T’Sjoen zegt dat dat zeker nu heeft. En zelfs een beetje helpt, volgens hem.

“Een beetje afvallen als je overgewicht hebt, is zelfs de enige zinvolle manier om je immuniteit op te krikken”, meent T’Sjoen. “Voedingssupplementen slikken doet niet veel. Iets vermageren als je overgewicht of obesitas hebt, is nog een essentiële maar tot nu toe ontbrekende coronamaatregel, naast regelmatig handen wassen, mondmaskers dragen en afstand houden.

Volgens dokter T’Sjoen hoeven mensen met overgewicht niet eens zoveel af te vallen: 5% is voldoende. “Als je 100 kilo weegt, probeer dan te vermageren tot je 95 weegt. Daarvoor zijn geen al te grote inspanningen nodig. Met meer en frequenter bewegen en gezonder eten kom je reeds een heel eind. Tegen kerstmis kan je al een mooi resultaat hebben.