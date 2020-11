Hoe ongezond is suiker nu echt?

Suiker maakt dingen lekker. Weinig mensen worden enthousiast van suikervrije taartjes, chocolade of koek. Gezond is het natuurlijk niet echt, maar hoeveel kwaad kan een beetje suiker op zijn tijd?

Niet zoveel, zolang je het bij een beetje op zijn tijd houdt. Suiker op zichzelf is niet kankerverwekkend of schadelijk. Het overgewicht dat voortkomt uit te veel suiker is dat wel. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan de Wageningen Universiteit, zegt in het AD: “Er zijn inmiddels meer dan 15.000 wetenschappelijk studies gedaan naar voeding, beweging en de preventie van kanker. Daaruit blijkt dat we toegevoegde suikers zo veel mogelijk moeten beperken.”

Het vergroot de kans op overgewicht. “En overgewicht verhoogt het risico op meer dan twaalf soorten kanker.” Maar als je een koekje eet of glaasje vruchtensap drinkt, krijgt je daar niets van. “Het gaat om structureel te veel energie binnenkrijgen en te weinig bewegen.”

Maak je dus niet te veel zorgen over de schadelijkheid van suiker, maar houd wel de weegschaal een beetje in de gaten.