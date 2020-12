Zweedse koning: onze corona-aanpak is een mislukking

Zweedse koning Carl XVI Gustaf (74) noemt 2020 een “verschrikkelijk” jaar en zegt dat de nationale coronavirus-strategie mislukt is.

Al sinds het begin van de epidemie doet Zweden alles anders. De aanpak kwam er op neer dat iedere Zweed werd verzocht een beetje uit te kijken, dan kwam het allemaal goed. Uiteraard had die aanpak ook luidruchtige aanhangers in ons land.

Alleen: het is een eclatante mislukking geworden. Omdat Zweden dun bevolkt is duurde het lang voor dat het virus het land door was, maar nu hoort Zweden tot de kopgroep van Europese landen, met verhoudingsgewijs veel doden

“Ik denk dat we gefaald hebben. Er is een groot aantal mensen overleden en dat is vreselijk”, zegt de koning in het programma.

“De mensen in Zweden hebben enorm geleden. Je moet denken aan alle familieleden die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun overleden familieleden. Ik vind het een zware en traumatische ervaring. “