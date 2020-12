Britse minister: ‘Nieuwe virusvariant is out of control’

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is ‘out of control’ zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Het is nu de meest voorkomende mutatie in Londen en het oosten van Engeland.

Op 9 december bestond 62 procent van alle besmettingen in Londen al uit de nieuwe virusvariant. blijkt uit cijfers van het ONS. In Oost-Engeland gaat het om 59 procent van de nieuwe infecties. Op 18 november was dat nog maar 28 procent. De mutatie blijkt veel besmettelijker dan eerdere varianten. Reproductiegetal R zou met 0,4 toenemen door de nieuwe virusvorm.

De mutatie is vooralsnog enkel besmettelijker, niet gevaarlijker dan andere varianten van het coronavirus. Om de uitbraak onder controle te krijgen heeft de Britse regering strenge maatregelen afgekondigd. “Het was onze plicht om actie te ondernemen nadat we de huidige informatie over de nieuwe variant van het coronavirus binnen kregen”, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. “De nieuwe variant is ‘out of control’ en we moeten het weer onder controle krijgen door de sociale contacten die mensen hebben zoveel mogelijk in te perken.”

In Nederland is de mutatie ook al opgedoken. Het was reden voor het kabinet om een vliegverbod in te stellen vanuit het Verenigd Koninkrijk tot in ieder geval 1 januari.