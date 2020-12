In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een coronamutatie vastgesteld. Het gaat om besmettingen bij twee contacten van mensen die in Zuid-Afrika zijn geweest, zegt gezondheidsminister Hancock.

De variant is besmettelijker dan de al eerder ontdekte mutatie, zegt Hancock.

Die eerder ontdekte mutatie zou 70% besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus. Wat de gegevens van deze nieuwe variant zijn is nog niet bekend