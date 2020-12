Waarom rode wijn helemaal niet gezonder is dan witte

In deze tijd van overmatig eten en drinken denk je misschien een verstandige keus te maken door rode wijn te drinken in plaats van witte. Vergeet het: het is allebei even ongezond.

Ooit was er zo’n fabeltje dat rode wijn goed is voor het hart. De polyfenolen in de druif zouden de kans op hart- en vaatziekten en diabetes verkleinen. Wat er niet bij wordt verteld is dat je 600 glazen moet drinken voor je iets van het effect merkt. En dat is dan weer niet zo gezond.

Er zitten heus wel wat vitamines in wijn en in rode iets meer dan in witte, omdat de schil van de druif pas na de fermentatie wordt verwijderd. Punt is dat alcohol de opname van een deel van die vitamines weer teniet doet. Bovendien zitten in witte wijn minder calorieën, namelijk ongeveer 100 per 150 ml versus 123 in rode wijn.

Volgens het Voedingscentrum drink je beter helemaal geen alcohol en anders niet meer dan een glas per dag. Wie het daar bij houdt, heeft jaarlijks maar een half procent meer kans op gezondheidsproblemen dan geheelonthouders.