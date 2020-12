Trage stofwisseling? Zo wordt hij sneller

Na de feestdagen een paar pondjes aangekomen? Het is verleidelijk om je trage stofwisseling de schuld te geven. En mogelijk heb je een punt, maar dat betekent niet dat er niets aan te doen is.

De snelheid van de stofwisseling is eigenlijk niet meer dan het gemiddelde aantal calorieën dat je verbrandt op een dag als je niet sport. Dat varieert inderdaad per persoon en wordt deels bepaald door je genen, je geslacht, leeftijd en lichaamssamenstelling. Verder speelt je schildklier een rol, maar ook of je koorts hebt, een laag zuurstofgehalte, depressie of diabetes. Kortom: dingen waar je weinig aan kunt veranderen.

Maar dat is niet het hele verhaal. Het maakt ook uit hoe je vet- en spiermassa zich tot elkaar verhouden. Een vrouw met overgewicht met een vetpercentage van 40 procent en een spiermassa van 34 kilo verbrandt in rust minder calorieën dan een vrouw met 30 procent vet en 50 kilo aan spiermassa. Spierweefsel is metabolisch actiever dan vetweefsel.

Dat is ook waarom de stofwisseling vertraagt als je ouder wordt. Mensen verliezen dan meestal spiermassa en krijgen meer vet. Daardoor wordt de stofwisseling gemiddeld 1 tot 2 procent langzamer per tien jaar.

Wil je je stofwisseling stimuleren dan kun je het beste spiermassa opbouwen en meer bewegen. Als je meer spieren hebt dan heb je meer calorieën nodig om ze te onderhouden. Zo kun je zelf je stofwisseling versnellen. En dus meer eten op een dag.