‘Kinderen met corona mogelijk sleutelfactor bij verspreiding virus’

Tot 70 procent van de kinderen weten niet dat ze corona hebben totdat ze een test doen. De besmettingen op scholen zouden daardoor een ‘sleutelfactor’ kunnen zijn in de verspreiding van Covid-19, schrijft The Guardian.

De meeste wetenschappers denken dat 30 tot 40 procent van de volwassenen geen symptomen heeft op het moment dat ze getest worden en wel besmet blijken. Bij kinderen loopt dit percentage op tot 70 procent.

“Op de middelbare school heeft waarschijnlijk 50 procent van de besmette kinderen geen klachten, op de basisschool is dat zelfs rond de 70 procent,” zegt professor Michael Hibberd van de London School of Hygiene and Tropical Medicine tegen de Britse krant.

Dat betekent dat het aandeel dragers van het virus zonder symptomen groot is in de totale populatie. Nog onduidelijk is hoeveel en hoe vaak ze het virus precies overdragen op anderen. Wel is bekend dat mensen met symptomen veel besmettelijker zijn, maar die blijven veel vaker binnen.

Het aantal mensen en vooral kinderen dat het virus zonder het te weten verspreidt, zou wel eens veel groter kunnen zijn dan gedacht, aldus de Britse wetenschappers.