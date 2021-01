Engelse ziekenhuizen stromen over: 57.000 besmettingen per dag

“De snelheid waarmee we mensen binnenkrijgen is gigantisch”, constateert de Nederlandse ziekenhuisdirecteur Marcel Levi. Hoewel de Engelse regering de ene maatregel op de andere lockdown stapelt blijft de epidemie zich uitbreiden

In het Verenigd Koninkrijk kwam er afgelopen zaterdag een recordaantal besmettingen bij, namelijk meer dan 57.000 in één dag. Veel ziekenhuizen liggen bomvol. Momenteel bezetten coronapatiënten in Engeland 20.426 bedden. Dat zijn er bijna 1.500 meer dan in april, toen de epidemie haar piek bereikte. In Londen verdubbelde het aantal opnames van coronapatiënten op de IC’s van 300 naar 636 in slechts twee weken tijd.

Volgens onderzoek raken kinderen en tieners relatief vaker besmet door de mutant van het coronavirus. Onduidelijk is hoe dat komt. Mogelijk speelt het feit dat de scholen in Engeland lang open bleven daar een rol bij, stellen de onderzoekers.