“Tandenborstel kan meer bacteriën bevatten dan wc-bril”

Je stopt twee keer per dag meerdere minuten lang iets in je mond dat mogelijk smeriger is dan de wc-bril. Een vies ding dus, zo’n tandenborstel. Reden om hem regelmatig te vervangen.

Professor en tandarts Dominique Declerck (UZ Leuven) legt aan Het Laatste Nieuws uit dat het afhangt van de omstandigheden of je tandenborstel echt smeriger is dan je toilet. “Een toiletbril is een glad oppervlak dat geregeld wordt schoongemaakt met schoonmaakmiddel. Dan valt het al bij al wel mee met het aantal kiemen dat je daarop vindt. Een oude tandenborstel die je net gebruikt en nauwelijks nagespoeld hebt, zal wél veel micro-organismen bevatten.”

Al die bacteriën zijn op zich geen ramp. Ons lichaam zit er vol mee, maar je moet wel voorkomen dat je tandenborstel een broeihaard wordt. “Een goede borstelhygiëne is daarom een must. Gebruik altijd tandpasta, dat werkt als een soort zeep en helpt om de bacteriën op de tandenborstel onder controle te houden. Spoel goed na na elke poetsbeurt, zodat er geen resten blijven zitten tussen de haartjes van de borstel. En bewaar het ding met het kopje naar boven in een beker, glas of houder, zodat het goed kan drogen.” Is er een toilet in je badkamer, zorg dan dat je tandenborstel daar niet vlakbij staat, vanwege rondvliegende poepbacteriën.

Verder is het zaak om je borstel om de drie maanden te vervangen. “Het hangt af van hoeveel kracht je op jouw tandenborstel zet. Hoe langer en feller je hem gebruikt, hoe meer beschadigingen en minuscule scheurtjes er verschijnen in de haartjes van je borstel. Dat zijn de ideale schuilplaatsen voor micro-organismen. Daarom raden we gemiddeld aan om elke drie maanden te wisselen.”

Anders breng je tijdens het tandenpoetsen meer bacteriën in je mond dan je eruit haalt, aldus de tandarts.