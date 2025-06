DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat excuses aanbieden aan kinderen die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. De kinderen hebben extra schade ondervonden door de problemen die in de betrokken gezinnen ontstonden. Het kabinet wil hun leed expliciet erkennen, melden de demissionaire NSC-staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming) en Sandra Palmen (Herstel en Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.